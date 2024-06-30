Германия вышла в четвертьфинал Евро в четвёртый раз за последние пять турниров

Сборная Германия обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Таким образом, немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро в четвёртый раз за последние пять турниров.

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.