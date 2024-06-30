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Германия вышла в четвертьфинал Евро в четвёртый раз за последние пять турниров

Германия вышла в четвертьфинал Евро в четвёртый раз за последние пять турниров
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Сборная Германия обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Таким образом, немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро в четвёртый раз за последние пять турниров.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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