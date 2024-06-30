Германия впервые в истории обыграла Данию в плей-офф на Евро

Сборная Германия обыграла Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Эта победа стала для немцев первой в истории, одержанной над датчанами в матчах плей-офф Евро.

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.