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Германия в четвёртый раз в ХХI веке вышла в четвертьфинал Евро

Германия в четвёртый раз в ХХI веке вышла в четвертьфинал Евро
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В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Таким образом, Германия в четвёртый раз в ХХI веке вышла в четвертьфинал Евро. До этого немцы выходили в 1/4 финала в 2008, 2012, 2016 годах.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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