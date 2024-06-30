Германия в четвёртый раз в ХХI веке вышла в четвертьфинал Евро

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Таким образом, Германия в четвёртый раз в ХХI веке вышла в четвертьфинал Евро. До этого немцы выходили в 1/4 финала в 2008, 2012, 2016 годах.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.