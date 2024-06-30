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С кем сборная Германии сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады

С кем сборная Германии сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады
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В субботу, 29 июня, состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. В одном из них сборная Германии уверенно переиграла национальную команду Дании со счётом 2:0. Таким образом, датчане вылетели из турнира, а немцы получили путёвку в четвертьфинал.

На стадии 1/4 финала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
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