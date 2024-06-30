С кем сборная Германии сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады

В субботу, 29 июня, состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. В одном из них сборная Германии уверенно переиграла национальную команду Дании со счётом 2:0. Таким образом, датчане вылетели из турнира, а немцы получили путёвку в четвертьфинал.

На стадии 1/4 финала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. «Чемпионат» проводит текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».