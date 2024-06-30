Умер 19-летний музыкант, выступавший перед матчами «Марселя»

19-летний Мурад Цимпу ушёл из жизни из-за редкого заболевания. Ранее он играл на фортепиано перед началом матчей футбольного клуба «Марсель». Клуб выразил соболезнования в адрес семьи и близких.

«Сине-белые сохранят память о мальчике, который, как никто другой, выразил свою любовь к Марселю и «Олимпик Марсель» с помощью своего фортепиано.

«Олимпик Марсель» выражает искренние соболезнования его семье и близким», — написано в посте, посвящённом памяти музыканта.

Известно, что юный музыкант умер в субботу, 29 июня, в детской больнице Неккер в Париже от редкого заболевания печени, от которого страдал с детства. Будучи уже в больнице, в 15 лет, он играл на фортепиано, а позже сыграл на стадионе «Марселя».