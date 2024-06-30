С кем сборная Швейцарии сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады
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29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37' 2:0 Варгас – 46'
Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Англия — Словакия на следующей стадии турнира.
Напомним, Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.
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