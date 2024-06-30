ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Перу. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дания проиграла все шесть матчей с командами-хозяйками Евро

Дания проиграла все шесть матчей с командами-хозяйками Евро
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 29 июня, сборная Дании уступила Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Таким образом, датчане проиграли все шесть матчей с командами-хозяйками Евро. В 1984 году Дания уступила Франции, в 1988-м – Германии, в 1992-м – Швеции, в 2000-м – Нидерландам, а на Евро-2020 проиграла Англии. Отметим, что полуфинал с англичанами состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, но весь турнир проходил в нескольких странах.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Германия впервые в истории обыграла Данию в плей-офф на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android