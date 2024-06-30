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«Это было странно». Тренер сборной Германии – о матче с Данией в 1/8 финала Евро-2024

«Это было странно». Тренер сборной Германии – о матче с Данией в 1/8 финала Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со сборной Дании (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Это была странная игра. Первые 20 минут были для нас лучшими на турнире. Потом у нас был небольшой перерыв. Мы внесли некоторые изменения после перерыва из-за дождя и снова стали лучше защищаться. Мы сказали команде, что у нас всё ещё есть моменты, когда мы не работаем на 100 процентов. Мы должны оставаться более терпеливыми и ждать своего момента», — приводит слова Нагельсмана Немецкий футбольный союз.

В четвертьфинале турнира сборная Германии встретится с победителем пары Испания – Грузия. Их матч состоится 30 июня, начало – 23:00 мск.

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