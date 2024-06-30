Лионель Месси впервые за восемь лет не попал в основу Аргентины на матч крупного турнира

В ночь с 29 на 30 июня сборная Аргентины проведёт третий матч на Кубке Америки, где сыграет с национальной командой Перу. Встреча состоится в Майами (Флорида, США) на стадионе «Хард Рок». В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Артуро Рамос из Мексики. Начало матча – 03:00 мск.

Лидер сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси не попал в стартовый состав своей национальной команды из-за травмы правой приводящей мышцы. Отметим, Месси впервые за восемь лет оказался на скамейке запасных в матче сборной, когда был заявлен на крупный турнир национальных команд: Кубок Америки и чемпионаты мира.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Херман Песселья, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Джовани Ло Чельсо, Леандро Паредес, Эксекиэль Паласиос, Алехандро Гарначо, Анхель Ди Мария и Лаутаро Мартинес.

Перу: Педро Гальесе, Альдо Корсо, Карлос Самбрано, Александер Кальенс, Анди Поло, Серхио Пенья, Вильдер Картахена, Брайан Рейна, Маркос Лопес, Эдисон Флорес и Хосе Паоло Герреро.

Также в группе Аргентины и Перу находятся национальные команды Канады и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Лионель Месси сыграл в теннис: