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«Устал от этих нелепых правил». Тренер сборной Дании – о судействе в матче с Германией

«Устал от этих нелепых правил». Тренер сборной Дании – о судействе в матче с Германией
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Германии (0:2).

«Прежде всего, я хотел бы поздравить Германию с этой победой. Мы находились под давлением первые 15 минут, это было чистое выживание. После этого игра была равной — все определили два решения VAR. У меня есть фотография, офсайд был на один сантиметр. С точки зрения данных, это не имеет смысла, мы не должны так использовать VAR. Через несколько минут был назначен пенальти, я так устал от этих нелепых правил игры рукой. Мы не можем требовать, чтобы наши защитники так бежали, это неестественно. Он подпрыгнул и был сбит с одного метра. Я редко говорю об этих решениях, но это было очень важно для этой игры», — приводит слова Юльманна Mirror.

На стадии 1/4 финала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

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