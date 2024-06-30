Де ла Фуэнте обратился к тренеру Грузии Саньолю перед очным матчем 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о встрече с Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, обратившись к тренеру национальной команды соперника Вилли Саньолю.

«Саньоль проделал фантастическую работу в сборной Грузии. У него богатый опыт в футболе. У нас с ним прекрасные отношения, и я очень рад, что у него так хорошо идут дела. Я желаю ему удачи, но в очной встрече мы сыграем на победу.

Я очень хорошо знаком с грузинским футболом. Я знал разные поколения грузинских футболистов. Я наблюдал за ростом грузинского футбола, и сейчас вы можете видеть, как эволюционировали игроки их сборной, и что они выступают в различных европейских чемпионатах», — приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии состоится в Кёльне 30 июня. Испания вышла в плей-офф с первого места в своей группе. Испанцы стали единственной командой, выигравшей все три матча на групповом этапе Евро-2024. Грузия завершила выступление в квартете F, заняв третье место в группе.

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