Кай Хаверц вплотную приблизился к национальному рекорду Клинсмана и Гомеса на Евро

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Автором одного из забитых мячей является атакующий полузащитник немецкой сборной Кай Хаверц.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, для Хаверца этот мяч стал четвёртым в рамках чемпионатов Европы. Больше в истории национальной команды Германии на Евро забивали лишь два футболиста: Марио Гомес и Юрген Клинсман. Эти футболисты отличались по 5 раз.

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024: