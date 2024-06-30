Хавбек Германии Хаверц сравнялся с Бензема, Вильей и Бергкампом по голам на Евро

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Автором одного из забитых мячей является атакующий полузащитник немецкой сборной Кай Хаверц.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, для Хаверца этот мяч стал четвёртым в рамках чемпионатов Европы. Таким образом, хавбек сравнялся по этому показателю с нидерландцем Деннисом Бергкампом, французом Каримом Бензема, испанцем Давидом Вильей и немцем Лукашем Подольски в рамках Евро.

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Материалы по теме Кай Хаверц вплотную приблизился к национальному рекорду Клинсмана и Гомеса на Евро

Открытие Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»: