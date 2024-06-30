Президент Швейцарии поздравила свою национальную сборную с выходом в 1/4 финала Евро

Президент Швейцарии Виола Амерд поздравила сборную страны с выходом в 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 после уверенной победы над Италией (2:0).

«Какой захватывающий матч! Какое невероятное достижение! Мы в четвертьфинале! Сердечные поздравления Швейцарскому футбольному союзу! Поздравляю с фантастической победой над Италией на Евро-2024 в Германии», – написала Амерд на странице в своей социальной сети.

Отметим, сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Напомним, Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

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