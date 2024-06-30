Илкай Гюндоган – о матче с Данией: игра, которую стоит запомнить, она была странной

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Дании (2:0).

«Игра, которую стоит запомнить! Честно говоря, она была немного странной. Очень напряженный матч, и нам немного повезло. Дания очень хорошо защищалась на протяжении большей части игры, но мы заслужили победу. Это была отличная атмосфера. Когда играл гимн, можно было почувствовать, что болельщики готовы нас поддержать. Честно говоря, я не ожидал ничего меньшего от Дортмунда», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

На стадии четвертьфинала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

Немецкий полицейский ударил фаната сборной Польши на Евро-2024