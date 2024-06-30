Джамал Мусиала стал вторым самым молодым после Руни игроком в истории Евро с тремя мячами

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Автором одного из забитых мячей является атакующий полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, для Мусиалы гол стал третьим на Евро-2024. Таким образом, в истории чемпионатов Европы только один футболист забивал три мяча в более молодом возрасте. На Евро-2004 англичанину Уэйну Руни было 18 лет, семь месяцев и 28 дней, когда он забил свой третий гол. Мусиале на момент игры с Данией 21 год, четыре месяца и три дня.

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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