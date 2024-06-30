Дания проиграла все шесть матчей с командами-хозяйками Евро

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, сборная Дании проиграла все шесть встреч с командами-хозяйками Евро.

Впервые датчане проиграли сборной Франции в 1984 году. – Франция, Далее Дания уступала Германии (1988), Швеции (1992), Нидерландам (2000). На крайнем Евро-2020 – национальная команда Дании в полуфинале на проиграла Англии. Несмотря на то, что турнир проходил в нескольких странах, игра с англичанами была на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Отметим, после поражения от Германии датская национальная команда покинула турнир, а немцы вышли в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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