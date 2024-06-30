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Генич отреагировал на выход сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024

Генич отреагировал на выход сборной Германии в четвертьфинал Евро-2024
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на выход сборной Германии в четвертьфинал чемпионата Европы – 2024. На стадии 1/8 финала команда обыграла национальную команду Дании со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Что-то мне подсказывает, что последней игрой Тони Кросса может стать матч против полюбившейся ему Испании… Если, конечно, завтра не будет сенсации. Немцы на тоненького пролезли, если честно», — написал Генич в своей социальной сети.

На стадии четвертьфинала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

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