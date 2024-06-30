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«Ему работать и работать». Ловчев раскритиковал Спаллетти после вылета Италии на Евро

«Ему работать и работать». Ловчев раскритиковал Спаллетти после вылета Италии на Евро
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Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев подверг критике работу Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии после вылета итальянской сборной с чемпионата Европы — 2024. Италия в 1/8 финала Евро проиграла Швейцарии со счётом 0:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Только тренер знает кто и что у него есть. Мне бросилось в глаза вот что: точно так, как итальянцы влезли в 1/8 финала ударом в дальний угол ворот хорватов, точно таким же ударом их и похоронили. Спаллетти сработал плохо. Игры практически никакой у команды не было, но все равно эти игроки выступают в хорошем чемпионате Италии. Спаллетти сработал с этой командой плохо. Команда играла плохо. Спаллетти мальчик против меня, мне 75 лет, а ему — 65 лет. Ему работать и работать», — сказал Ловчев в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул. Сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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