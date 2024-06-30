«Ему работать и работать». Ловчев раскритиковал Спаллетти после вылета Италии на Евро

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев подверг критике работу Лучано Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии после вылета итальянской сборной с чемпионата Европы — 2024. Италия в 1/8 финала Евро проиграла Швейцарии со счётом 0:2.

«Только тренер знает кто и что у него есть. Мне бросилось в глаза вот что: точно так, как итальянцы влезли в 1/8 финала ударом в дальний угол ворот хорватов, точно таким же ударом их и похоронили. Спаллетти сработал плохо. Игры практически никакой у команды не было, но все равно эти игроки выступают в хорошем чемпионате Италии. Спаллетти сработал с этой командой плохо. Команда играла плохо. Спаллетти мальчик против меня, мне 75 лет, а ему — 65 лет. Ему работать и работать», — сказал Ловчев в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул. Сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

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