Аршавин остался недоволен игрой сборной Германии после победы над Данией на Евро

Бывший футболист национальной команды России Андрей Аршавин остался недоволен игрой сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы с Данией (2:0).

«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию, чем немцы датчан. Мне Германия вообще не понравилась, их победа сегодня была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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Евро-2024: итоговый список команд: