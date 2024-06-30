Тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала Евро-2024

Тренер сборной Грузии Вилли Саньол поделился ожиданиями от матча с национальной командой Испании в 1/8 финала Евро-2024.

«Это был очень эмоциональный момент, потому что мы сделали неожиданное. Мы очень счастливы. У Испании было больше времени на восстановление, но это нормально – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и воодушевлены завтра выйти на поле. Испания, несомненно, лучшая команда в соревновании на данный момент, но завтра будет другая атмосфера и обстановка. Всё может случиться. Невозможно добиться успеха, если думать только о том, как обороняться. Мы хотим показать, что можем снова выступить так же, как в матче с Португалией», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 30 июня.

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