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Тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала Евро-2024

Тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала Евро-2024
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Тренер сборной Грузии Вилли Саньол поделился ожиданиями от матча с национальной командой Испании в 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это был очень эмоциональный момент, потому что мы сделали неожиданное. Мы очень счастливы. У Испании было больше времени на восстановление, но это нормально – я уверен, что мои игроки хорошо восстановились и воодушевлены завтра выйти на поле. Испания, несомненно, лучшая команда в соревновании на данный момент, но завтра будет другая атмосфера и обстановка. Всё может случиться. Невозможно добиться успеха, если думать только о том, как обороняться. Мы хотим показать, что можем снова выступить так же, как в матче с Португалией», — приводит слова Саньоля официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 30 июня.

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