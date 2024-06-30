Германия трижды обыграла Данию в четырёх матчах на Евро

В субботу, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Германии и Дании. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, немецкая сборная трижды обыграла Данию в четырёх матчах в рамках Евро.

Ранее сборная Германии побеждала своего соперника на турнирах в 1988-м и 2012-м.

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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