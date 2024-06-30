Аргентина — Перу: Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче с передачи Анхеля Ди Марии

В эти минуты проходит матч 3-го тура Кубка Америки по футболу – 2024, в котором встречаются сборная Аргентины и национальная команда Перу. Игра проходит в Майами (Флорида, США) на стадионе «Хард Рок». В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Артуро Рамос из Мексики. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной Аргентины.

В начале второго тайма форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. Голевая передача на счету Анхеля Ди Марии.

Также в группе Аргентины и Перу находятся национальные команды Канады и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы.

Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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