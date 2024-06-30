Рюдигер: сборная Германии отчаянно пыталась пройти в четвертьфинал Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал победу команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Дании (2:0).

«Все, кто разбирается в футболе, знают, что я эмоциональный человек на поле. В какой-то момент ближе к концу я сделал хороший блок и, кажется, предотвратил гол. Поэтому я много праздновал. В этих играх, если ты проиграешь, ты вылетишь. Но мы отчаянно пытались пройти, ради наших болельщиков. Мы все боролись друг за друга и делали всё как одна команда», — приводит слова Рюдигера официальный сайт УЕФА.

На стадии четвертьфинала Германия встретится с победителем пары Испания — Грузия, чей матч пройдёт 30 июня.

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