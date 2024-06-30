Сборная Швейцарии установила национальный статистический рекорд на крупных турнирах

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии. В этом матче швейцарцы пасовали с точностью 92%.

Как сообщает Opta Sports, этот статистический результат стал национальным рекордом для Швейцарии на крупных турнирах с 1966 года.

Отметим, сборная Швейцарии в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем пары Англия — Словакия.

Напомним, Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла сборная Германии, набрав семь очков.

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