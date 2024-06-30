Ловчев высказался о потенциале сборной Германии после победы над Данией на Евро

Чемпион СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр Евгений Ловчев высказался об игре Германии в дальнейших матчах плей‑офф чемпионата Европы 2024 после победы над Данией (2:0) во встрече 1/8 финала турнира.

«Во все времена Германия была мощной командой. Они додавливают. Но не всегда это получается с начала матча. Вопрос в том, как соперник на это отвечает. Уверен, что с сильными командами эта сборная Германии будет совершенно другой. Они будут давить, давить и давить. Датчане как будто сначала побаивались немного, а потом прошло время, они выровняли игру, появились моменты», — сказал Ловчев в эфире «Все на Матч» на «Матч ТВ».

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем встречи между Испанией и Грузией.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

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