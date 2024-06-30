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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 30 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 30 июня
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 июня мск, состоялся 11-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 3-го тура в группе A. Сборная Канады и большинстве сыграла вничью со счётом 0:0 в игре со сборной Чили, национальная команда Аргентины с минимальным счётом 1:0 одержала победу над Перу.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 30 июня

Аргентина — Перу — 1:0

Канада — Чили — 0:0

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 47'     2:0 Мартинес – 86'    
Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Чили
Удаления: нет / Суасо – 27'

Таким образом, сборные Аргентины (9) и Канады (4) вышли из группы А в плей-офф Копа-2024. Чили осталась на третьей строчке, заработав два балл. На счету Перу всего одно очко на турнире. Чили и Перу покинули Кубок Америки.

Кубок Америки — 2024 проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными участниками Копа Америка являются национальные команды Аргентины и Уругвая, которые выигрывали этот турнир по 15 раз. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Турнирная таблица матчей Кубка Америки – 2024
Календарь матчей Кубка Америки – 2024
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