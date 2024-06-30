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Аргентина — Перу: результат матча 30 июня 2024, счёт 2:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Дубль Лаутаро Мартинеса помог Аргентине обыграть Перу в матче Копы-2024 без участия Месси
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В ночь с 29 на 30 июня сборная Аргентины провела третий матч на Кубке Америки, где сыграла с национальной командой Перу. Встреча состоялась в Майами (Флорида, США) на стадионе «Хард Рок». В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Артуро Рамос из Мексики. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 47'     2:0 Мартинес – 86'    

В начале второго тайма форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче. Голевая передача на счету Анхеля Ди Марии. На 86-й минуте Мартинес оформил дубль, установив окончательный результат.

Отметим, лидер сборной Аргентины 37-летний нападающий Лионель Месси не попал в стартовый состав своей национальной команды из-за травмы правой приводящей мышцы.

Также в группе Аргентины и Перу находятся национальные команды Канады и Чили. Сборная Аргентины с тремя победами выиграла группу А и вышла в плей-офф Кубка Америки. Сборная Перу с одним очком заняла последнюю строчку в группе.

Кубок Америки — 2024 проходит в Соединённых Штатах Америки с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными участниками Копа Америка являются национальные команды Аргентины и Уругвая, которые выигрывали этот турнир по 15 раз. Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

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