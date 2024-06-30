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Канада — Чили: результат матча 30 июня 2024, счёт 0:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Сборная Канады в большинстве не смогла обыграть Чили, но вышла в плей-офф Кубка Америки
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Завершился матч 3-го тура групповой стадии Кубка Америки, в которой сборная Канады встречалась с национальной командой Чили. Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Чили
Удаления: нет / Суасо – 27'

Сборная Чили играла в меньшинстве с 27-й минуты после удаления Габриэля Суасо.

Ранее сборной Канады в группе проиграла национальной команде Аргентины со счётом 0:2 и обыграла Перу со счётом 1:0. Сборная Чили, в свою очередь, сыграла вничью с Перу и уступила национальной команде Аргентины со счётом 0:1.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

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