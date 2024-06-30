Кубок Америки по футболу, группа А: итоговое положение Аргентины, Чили, Канады и Перу

В ночь с 29 на 30 июня мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе A. Сборная Аргентины обыграла сборную Перу со счётом 2:0 благодаря дублю Лаутаро Мартинеса, национальные команды Канады и Чили завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

По результатам этих матчей сформировалась итоговая турнирная таблица группы A Кубка Америки — 2024. Первое место в этом квартете заняли действующие чемпионы мира аргентинцы, которые набрали максимально возможное количество очков — девять. Второй в группе стала сборная Канады, в активе которой четыре очка. Сборная Чили финишировала на третьей строчке, набрав два очка, последней в группе с одним очком осталась национальная команда Перу.

Таким образом, в 1/4 финала Копа Америка — 2024 вышли сборные Аргентины и Канады. Национальные команды Чили и Перу завершили своё участие в турнире.