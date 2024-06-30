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Кубок Америки по футболу, группа А: итоговое положение Аргентины, Чили, Канады и Перу

Кубок Америки по футболу, группа А: итоговое положение Аргентины, Чили, Канады и Перу
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В ночь с 29 на 30 июня мск на Копа Америка — 2024 были сыграны матчи заключительного 3-го тура в группе A. Сборная Аргентины обыграла сборную Перу со счётом 2:0 благодаря дублю Лаутаро Мартинеса, национальные команды Канады и Чили завершили свою встречу вничью со счётом 0:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 47'     2:0 Мартинес – 86'    
Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 0
Чили
Удаления: нет / Суасо – 27'

По результатам этих матчей сформировалась итоговая турнирная таблица группы A Кубка Америки — 2024. Первое место в этом квартете заняли действующие чемпионы мира аргентинцы, которые набрали максимально возможное количество очков — девять. Второй в группе стала сборная Канады, в активе которой четыре очка. Сборная Чили финишировала на третьей строчке, набрав два очка, последней в группе с одним очком осталась национальная команда Перу.

Таким образом, в 1/4 финала Копа Америка — 2024 вышли сборные Аргентины и Канады. Национальные команды Чили и Перу завершили своё участие в турнире.

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