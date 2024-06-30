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Отстранённый от футбола Погба опубликовал новый воодушевляющий пост в соцсетях

Отстранённый от футбола Погба опубликовал новый воодушевляющий пост в соцсетях
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг, эмоционально высказался о своей карьере.

«Да, я всё ещё жив», — написал француз на своей страничке в одной из социальных сетей под фотографией из тренажёрного зала.

Напомним, в августе минувшего года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию.

В составе национальной сборной франции Поль Погба стал чемпионом мира в России в 2018 году. В финальном матче его команда одолела хорватов со счётом 4:2.

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