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«У вас деньги есть?» Аршавин отказал Ловчеву, который предложил заключить пари на Евро

«У вас деньги есть?» Аршавин отказал Ловчеву, который предложил заключить пари на Евро
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Бывший футболист национальной команды России Андрей Аршавин отказал лучшему футболисту СССР 1972 года Евгению Ловчеву, который в прямом эфире «Матч ТВ» предложил ему заключить пари на Евро-2024.

После победы Германии в матче с Данией Аршавин заявил, что игра немцев ему не нравится и в 1/4 турнира испанцы обыграют их. В ответ на это Ловчев сказал: «Он говорит — Испания, я говорю — Германия». Лучший футболист СССР 1972 года протянул руку Аршавину, предлагая заключить спор: «Давай».

«У вас деньги есть?» — ответил Аршавин.

«Давай! При чём здесь деньги?! Просто. Народ смотрит» — отреагировал Ловчев.

«Просто так неинтересно», — отказался Аршавин.

Ведущий эфира Георгий Черданцев добавил: «Это запрещено. Мы не можем спорить в эфире на деньги».

«Тем более! Запрещено!» — сказал Аршавин.

«Только на интерес», — добавил Черданцев.

Однако пари так и не было заключено.

Отметим, после победы над Данией немецкая национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в квартете А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в квартете С.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь Евро-2024
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