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Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 30 июня

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 30 июня
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Сегодня, 30 июня, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/8 финала. Сборная Англии сыграет с национальной командой Словакии, соперником сборной Испании в борьбе за выход в четвертьфинал станет Грузия.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 30 июня (время — московское):

  • 19:00. Англия — Словакия;
  • 22:00. Испания — Грузия.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между англичанами и словаками пройдёт на поле стадиона «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Матч Испания — Грузия состоится на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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