Сегодня, 30 июня, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоится два матча 1/8 финала. Сборная Англии сыграет с национальной командой Словакии, соперником сборной Испании в борьбе за выход в четвертьфинал станет Грузия.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 30 июня (время — московское):

19:00. Англия — Словакия;

22:00. Испания — Грузия.

Игра между англичанами и словаками пройдёт на поле стадиона «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Матч Испания — Грузия состоится на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.