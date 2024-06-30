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Появились подробности о будущем Лунина и Модрича в «Реале» после вылета обоих с Евро-2024

25-летний вратарь национальной команды Украины Андрей Лунин и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич должны прибыть в лагерь «Реала» до середины следующего месяца.

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Лунин не получит длительного отдыха и ещё до середины июля должен прибыть в расположение мадридского клуба, чтобы начать предсезонную подготовку. Это касается и полузащитника национальной команды Хорватии Луки Модрича. Об этом пишет издание AS.

«Галактикос» дадут дополнительный отдых только тем игрокам, чьи сборные выйдут в полуфинал чемпионата Европы или Копа Америка. А как известно, национальные команды Украины и Хорватии не преодолели групповой барьер Евро-2024.

Наставник «сливочных» Карло Анчелотти ожидает, что Лунин и Модрич вместе с другими игроками мадридцев отправятся с командой в турне в США, где «Реал» ждут контрольные поединки.

Напомним, ранее сообщалось, что Лунин может покинуть «Реал» уже нынешним летом.

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