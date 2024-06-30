Голкипер Украины Трубин опубликовал эмоциональный пост после вылета сборной с Евро-2024

22-летний вратарь лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал пост в соцсетях после вылета своей сборной с Евро-2024.

«Особое Евро для меня, для нашей команды и Украины. Очень рад быть частью этой команды.

К сожалению, всё сложилось не так, как мы хотели. Но каждая минута, каждый момент, каждая игра и каждая тренировка со сборной навсегда оставили большой след в моей памяти и моём сердце. Благодарю всех за поддержку и за то, что были с нами, несмотря ни на что. Будем готовиться и работать дальше. Но скоро встретимся!», – написал Трубин на своей странице в соцсетях.

Напомним, сборная Украины с четырьмя очками заняла последнее место в своей группе и не смогла пройти в плей-офф Евро, покинув турнир. Трубин защищал ворота сборной во втором и третьем матчах. В первой игре в старте выше Андрей Лунин.

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