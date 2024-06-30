Англия — Словакия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу будет обслуживать бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансляцию матча Англия – Словакия можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko или на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).