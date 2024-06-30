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Испания — Грузия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию

Испания — Грузия: во сколько начало матча 1/8 финала Евро-2024, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энергик» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию матча Испания – Грузия можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko или на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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