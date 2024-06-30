«Нельзя оставлять власть у этих людей». Камавинга — о политической ситуации во Франции

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о политической ситуации в своей стране.

На выборах в Европарламент первое место заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». После этого президент страны Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею и объявил внеочередные выборы. Первый тур выборов пройдёт 30 июня, второй – 7 июля.

«Конечно, я обеспокоен, я встревожен тем, что происходит. Нельзя оставлять власть в руках определённых людей, желающих разделить народ.

Разнообразие всегда было нашей сильной стороной. Я родом из иммигрантской среды, и когда я слышу всё то, что говорят в соцсетях и на ТВ, я думаю, что СМИ, играющие очень важную роль, не справляются с ней, они играют на страхах», – приводит слова футболиста Marca.

Напомним, на данный момент Камавинга находится в составе сборной Франции на Евро-2024.

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