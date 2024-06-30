«У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» Аршавин раскритиковал сборную Италии на ЧЕ-2024

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал поражение сборной Италии под руководством главного тренера Лучано Спаллетти в 1/8 финала Евро-2024 от сборной Швейцарии (0:2).

«Что касается Спаллетти, тренер может нас слушать, но принимает решения только он. Мы рассуждаем со стороны, это часть шоу, а здесь уже серьёзное спортивное соревнование. Тренер принимает решения сам и несёт ответственность только он. На этом Евро я не увидел, что сборная Италии — это большая команда. У них четыре звезды на форме? У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ставшая чемпионом на предыдущем Евро-2020 сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 уступила национальной команде Швейцарии со счётом 0:2 и покинула турнир. На групповом этапе «скуадра адзурра» заняла второе место в группе B с участием Испании, Хорватии и Албании, набрав четыре очка и обеспечив себе выход в плей-офф голом на 90+8-й минуте в заключительной игре с хорватами.