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«У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» Аршавин раскритиковал сборную Италии на ЧЕ-2024

«У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» Аршавин раскритиковал сборную Италии на ЧЕ-2024
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Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал поражение сборной Италии под руководством главного тренера Лучано Спаллетти в 1/8 финала Евро-2024 от сборной Швейцарии (0:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Что касается Спаллетти, тренер может нас слушать, но принимает решения только он. Мы рассуждаем со стороны, это часть шоу, а здесь уже серьёзное спортивное соревнование. Тренер принимает решения сам и несёт ответственность только он. На этом Евро я не увидел, что сборная Италии — это большая команда. У них четыре звезды на форме? У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ставшая чемпионом на предыдущем Евро-2020 сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 уступила национальной команде Швейцарии со счётом 0:2 и покинула турнир. На групповом этапе «скуадра адзурра» заняла второе место в группе B с участием Испании, Хорватии и Албании, набрав четыре очка и обеспечив себе выход в плей-офф голом на 90+8-й минуте в заключительной игре с хорватами.

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