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Маттейс де Лигт готов перейти из «Баварии» в «МЮ». Стороны находятся в тесном контакте

Маттейс де Лигт готов перейти из «Баварии» в «МЮ». Стороны находятся в тесном контакте
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В «Манчестер Юнайтед» ожидают, что они смогут приобрести центрального защитника «Баварии» Маттейса де Лигта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, представители английского клуба связались с агентом нидерландского защитника для согласования деталей сделки. Также отмечается, что де Лигт не против продолжить карьеру в «МЮ».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить порядка € 50 млн.

Напомним, в минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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