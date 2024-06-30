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Англия — Словакия. Прямая трансляция
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Аршавин: сборная Англии на Евро-2024 не так хороша, как те игроки, которые у неё есть

Аршавин: сборная Англии на Евро-2024 не так хороша, как те игроки, которые у неё есть
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Экс-нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы сборной Англии в случае победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Словакии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если Англия пройдёт в четвертьфинал, ей будет сложно с этой сборной Швейцарии. Англия сама не так хороша, как те игроки, которые у неё есть. Они не играют на весь потенциал того состава, который собрали», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Англии 30 июня встретится со сборной Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024, победитель этой встречи сыграет в четвертьфинале с национальной командой Швейцарии, обыгравшей в 1/8 финала Италию со счётом 2:0. На групповом этапе англичане набрали пять очков благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

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