Тренер сборной Дании рассказал, как повлияет на его команду вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что его команда станет ещё сильнее после вылета с чемпионата Европы — 2024. Напомним, вчера, 29 июня, датчане уступили в игре 1/8 финала Евро-2024 с Германией (0:2) и выбыли из турнира.

«За последние годы мы продемонстрировали, что близки к сильнейшим командам, но нам не хватает одного: нужно лучше создавать и реализовывать моменты. Наша цель — чтобы сильнейшие команды были нам по плечу. Мы сотрудничаем с клубами в целях роста игроков. Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим. Хорватия на протяжении нескольких лет была великолепна, и нам хочется достичь именно того же.

Мы проанализируем этот результат и посмотрим, как можно сделать команду сильнее. Надо находить способ, как сохранить такую любовь болельщиков — она невероятна. Ещё раз должен поблагодарить их за поддержку и здесь, в Германии, и дома. У меня потрясающая команда с потрясающими, поддерживающими друг друга игроками. Горжусь своей командой. У этого состава блестящее будущее», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.