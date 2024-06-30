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Тренер сборной Дании рассказал, как повлияет на его команду вылет с Евро-2024

Тренер сборной Дании рассказал, как повлияет на его команду вылет с Евро-2024
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Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что его команда станет ещё сильнее после вылета с чемпионата Европы — 2024. Напомним, вчера, 29 июня, датчане уступили в игре 1/8 финала Евро-2024 с Германией (0:2) и выбыли из турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«За последние годы мы продемонстрировали, что близки к сильнейшим командам, но нам не хватает одного: нужно лучше создавать и реализовывать моменты. Наша цель — чтобы сильнейшие команды были нам по плечу. Мы сотрудничаем с клубами в целях роста игроков. Иногда доходим до полуфинала, иногда не доходим. Хорватия на протяжении нескольких лет была великолепна, и нам хочется достичь именно того же.

Мы проанализируем этот результат и посмотрим, как можно сделать команду сильнее. Надо находить способ, как сохранить такую любовь болельщиков — она невероятна. Ещё раз должен поблагодарить их за поддержку и здесь, в Германии, и дома. У меня потрясающая команда с потрясающими, поддерживающими друг друга игроками. Горжусь своей командой. У этого состава блестящее будущее», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

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