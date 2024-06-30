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30 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты драфта НХЛ, результаты Копы-2024 (Кубка Америки — 2024), UFC

Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024, Перейра нокаутировал Прохазку. Главное к утру
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Сборная Германии победила в 1/8 финала домашнего чемпионата Европы — 2024 Данию и пробилась в четвертьфинал, бразилец Алекс Перейра ярко нокаутировал чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 303, клубы НХЛ выбрали на драфте 26 российских хоккеистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Германии уверенно обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024.
  2. Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и защитил чемпионский пояс UFC.
  3. На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов.
  4. Сборная Канады в большинстве не смогла обыграть Чили, но вышла в плей-офф Кубка Америки.
  5. Дубль Лаутаро Мартинеса помог Аргентине обыграть Перу в матче Копы-2024 без участия Месси.
  6. «Акрон» объявил о подписании экс-защитника «Бенфики».
  7. «Каролина» выбрала шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024.
  8. Непомнящий четвёртый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour.
  9. Гол Жорди Альбы помог «Интер Майами» обыграть в гостях «Нэшвилл».
  10. «Рубин» объявил о подписании Александара Юкича.
  11. Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303.
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