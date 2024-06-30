Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024, Перейра нокаутировал Прохазку. Главное к утру
Сборная Германии победила в 1/8 финала домашнего чемпионата Европы — 2024 Данию и пробилась в четвертьфинал, бразилец Алекс Перейра ярко нокаутировал чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 303, клубы НХЛ выбрали на драфте 26 российских хоккеистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Германии уверенно обыграла Данию и вышла в 1/4 финала Евро-2024.
- Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и защитил чемпионский пояс UFC.
- На драфте НХЛ — 2024 было выбрано 26 российских хоккеистов.
- Сборная Канады в большинстве не смогла обыграть Чили, но вышла в плей-офф Кубка Америки.
- Дубль Лаутаро Мартинеса помог Аргентине обыграть Перу в матче Копы-2024 без участия Месси.
- «Акрон» объявил о подписании экс-защитника «Бенфики».
- «Каролина» выбрала шесть российских игроков на драфте НХЛ — 2024.
- Непомнящий четвёртый раз подряд сыграл вничью на турнире Grand Chess Tour.
- Гол Жорди Альбы помог «Интер Майами» обыграть в гостях «Нэшвилл».
- «Рубин» объявил о подписании Александара Юкича.
- Орловский проиграл Будаю на турнире UFC 303.
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