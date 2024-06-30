Германия вышла в 1/4 финала Евро-2024, Перейра нокаутировал Прохазку. Главное к утру

Сборная Германии победила в 1/8 финала домашнего чемпионата Европы — 2024 Данию и пробилась в четвертьфинал, бразилец Алекс Перейра ярко нокаутировал чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 303, клубы НХЛ выбрали на драфте 26 российских хоккеистов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».