В сборной Аргентины рассказали о состоянии травмированного Месси

Вальтер Самуэль, являющийся помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, рассказал о состоянии нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси, пропустившего матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 с Перу (2:0) из-за повреждения.

«Он присутствовал в раздевалке, и мы заметили, что ему уже лучше. Ситуация улучшается, однако [до матча 1/4 финала] есть ещё несколько дней, по этой причине на текущий момент говорить об этой ситуации преждевременно. Мы будем обсуждать [состояние Месси] каждый день, поговорим с врачами», — приводит слова Самуэля ESPN.

Напомним, Месси получил мышечное повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1). Ранее RMC Sport сообщал, что 37-летний нападающий может пропустить 1/4 финала этого турнира из-за травмы.

Лионель Месси сыграл в теннис: