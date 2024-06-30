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В сборной Аргентины рассказали о состоянии травмированного Месси

В сборной Аргентины рассказали о состоянии травмированного Месси
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Вальтер Самуэль, являющийся помощником главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, рассказал о состоянии нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси, пропустившего матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 с Перу (2:0) из-за повреждения.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 47'     2:0 Мартинес – 86'    

«Он присутствовал в раздевалке, и мы заметили, что ему уже лучше. Ситуация улучшается, однако [до матча 1/4 финала] есть ещё несколько дней, по этой причине на текущий момент говорить об этой ситуации преждевременно. Мы будем обсуждать [состояние Месси] каждый день, поговорим с врачами», — приводит слова Самуэля ESPN.

Напомним, Месси получил мышечное повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки с Чили (0:1). Ранее RMC Sport сообщал, что 37-летний нападающий может пропустить 1/4 финала этого турнира из-за травмы.

Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
Расписание матчей Кубка Америки - 2024
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