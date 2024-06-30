Губерниев опубликовал странный пост об РПЛ в контексте остановки матча Германии и Дании

Российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал странный шутейный пост об игре в РПЛ в плохих погодных условиях в контексте остановки матча 1/8 финала Евро-2024 между Германией и Данией. Напомним, арбитр остановил встречу в концовке первого тайма из-за грозы и проливного дождя. Позже матч был продолжен.

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя родная РПЛ со мной… Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня — играть в России в холода фигня…. Всё равно в мороз и дождь играть не брошу: осень-весна система хороший… Дождь иль снег — любое время года надо по-судейски принимать… Подожди, дожди, дожди, я оставил свой VAR позади… Кап, кап, кап, из ясных глаз Маруси капают слезы Karaseff….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Германия обыграла Данию со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала турнира.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024