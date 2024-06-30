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Хавбек сборной Дании Дилейни — о вылете с Евро-2024: мы разочарованы, но и гордимся

Хавбек сборной Дании Дилейни — о вылете с Евро-2024: мы разочарованы, но и гордимся
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни высказался о поражении команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с Германией (0:2). Таким образом, датчане выбыли из турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Выходить в этой футболке — момент для гордости, всегда эмоциональный. Конечно же, сегодня всё было ещё эмоциональнее, чем в обычных играх, — в конце концов, хотелось отплатить той же монетой (за любовь болельщиков). Сейчас мне грустно оттого, что не подарили болельщикам победу. В данный момент тяжело. Мы разочарованы, но и горды тоже. Сегодня мы очень старались. Было потрясающе вновь сыграть здесь с сильной командой», — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале турнира сборная Германии встретится с победителем пары Испания – Грузия. Их матч состоится 30 июня, начало – в 23:00 мск.

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