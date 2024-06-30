Хавбек сборной Дании Дилейни — о вылете с Евро-2024: мы разочарованы, но и гордимся

Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни высказался о поражении команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 с Германией (0:2). Таким образом, датчане выбыли из турнира.

«Выходить в этой футболке — момент для гордости, всегда эмоциональный. Конечно же, сегодня всё было ещё эмоциональнее, чем в обычных играх, — в конце концов, хотелось отплатить той же монетой (за любовь болельщиков). Сейчас мне грустно оттого, что не подарили болельщикам победу. В данный момент тяжело. Мы разочарованы, но и горды тоже. Сегодня мы очень старались. Было потрясающе вновь сыграть здесь с сильной командой», — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале турнира сборная Германии встретится с победителем пары Испания – Грузия. Их матч состоится 30 июня, начало – в 23:00 мск.