Лука Модрич выложил эмоциональный пост после вылета сборной Хорватии с Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в своих социальных сетях сделал публикацию, в которой поделился эмоциями после вылета хорватской национальной команды с чемпионата Европы — 2024.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом чемпионате Европы мы пережили наименее красивую часть футбола, но гордость от игры за Хорватию не зависит от результатов. Спасибо всем за огромную поддержку», — написал Модрич.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 хорватская национальная команда набрала два очка и заняла третье место в квартете В. В 3-м туре сборная Хорватии сыграла вничью с Италией (1:1). Итальянский нападающий Маттиа Дзакканьи сравнял счёт в матче на 90+8-й минуте.

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