ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Англии ответил на вопрос о возможном увольнении после матча со Словакией

Тренер сборной Англии ответил на вопрос о возможном увольнении после матча со Словакией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, думает ли он о том, что матч 1/8 финала Евро-2024 со Словакией, который состоится сегодня, 30 июня, может стать для него последним во главе «трёх львов».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет. Мне нравится работать здесь. Я хочу остаться здесь ещё [как минимум] на две недели. С нетерпением жду следующих нескольких дней», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Напомним, матч Англия — Словакия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного судьи встречи выступит Халил Мелер из Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Саутгейт занял пост главного тренера английской национальной команды в сентябре 2016 года.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
«Будет сложнейшее испытание». Тренер Англии Саутгейт — о предстоящей игре со Словакией

Датские фанаты скандируют: «Англия никогда не вернётся домой»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android