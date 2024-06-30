Тренер сборной Англии ответил на вопрос о возможном увольнении после матча со Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, думает ли он о том, что матч 1/8 финала Евро-2024 со Словакией, который состоится сегодня, 30 июня, может стать для него последним во главе «трёх львов».

«Нет. Мне нравится работать здесь. Я хочу остаться здесь ещё [как минимум] на две недели. С нетерпением жду следующих нескольких дней», — приводит слова Саутгейта Daily Mail.

Напомним, матч Англия — Словакия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного судьи встречи выступит Халил Мелер из Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Саутгейт занял пост главного тренера английской национальной команды в сентябре 2016 года.

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