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Аршавин высказался об остановке матча Германия — Дания из-за грозы

Аршавин высказался об остановке матча Германия — Дания из-за грозы
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Бывший нападающий сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об остановке матча 1/8 финала чемпионата Европы между Германией и Данией. Напомним, арбитр остановил встречу в концовке первого тайма из-за грозы, проливного дождя и града. Позже матч был продолжен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Я был удивлён, но потом показали град, он был с куриное яйцо. Это намного опаснее. Я сразу стал вспомнить свои детские игры, на каких полях мы тренировались, в какой дождь, ливень. Если честно, тогда ничего не останавливалось. По теории вероятности, может, у нас было больше шансов попасть под молнию. То говорили во время грозы, что надо к дереву бежать, то наоборот — от дерева.

Честно, немного странно. Это было в первый раз. Metallica играла в грозу в Германии, но там было больше электрического оборудования. Вероятность того, что что‑то может замкнуть, была намного больше. Очень странно. Думаю, что концерт проводился по законам Германии, а здесь все живут по законам УЕФА», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

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