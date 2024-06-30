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Давид Алаба рассказал о своей роли «неиграющего капитана» в сборной Австрии на Евро-2024

Давид Алаба рассказал о своей роли «неиграющего капитана» в сборной Австрии на Евро-2024
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Защитник сборной Австрии Давид Алаба, который из-за травмы не включён в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2024, рассказал о своей роли в тренерском штабе сборной Австрии, куда его пригласили в качестве «неиграющего капитана».

«Я переживаю всё так, будто сам нахожусь на поле. Мои ожидания от себя остаются прежними: стараюсь помочь команде, насколько это возможно. Моя роль в сборной не сильно изменилась, отличие лишь в том, что меня сейчас нет на поле. Я просто надеюсь, что мой опыт и присутствие помогут менять ситуации и будут полезны для команды», — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 2 июля, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии встретится с Турцией. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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